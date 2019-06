Mehr Spenden an ÖVP geflossen als bisher bekannt

Grüner Wahlkampfleiter: „Eindruck der Käuflichkeit“

Der grüne Wahlkampfleiter Thimo Fiesel kritisierte indessen wie schon JETZT, dass die Tochter von Großspender Ortner im Aufsichtsrat der Staatsholding sitzt. „Die ÖVP erweckt mit ihrem Vorgehen in dieser Spendenaffäre den Eindruck der Käuflichkeit der Politik“, so Fiesel in einer Aussendung. Er will unter anderem direkte Einschaurechte des Rechnungshofs in die Parteifinanzen sowie strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das Parteiengesetz.