Klagenfurter krachte mit Auto in Bankfoyer

Mit einem großen Schreck ist ein 94-Jähriger am Montag in Klagenfurt. Er krachte mit seinem Auto geradewegs in das Foyer einer Bank in der St. Veiter Straße. Beim Ausparken dürfte der Mann den Rückwärts- und den Vorwärtsgang verwechselt haben. Eine in der Bank anwesende Frau wurde verletzt. Der Sachschaden ist erheblich.