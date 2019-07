37,3 Grad! Noch nie war es im Juni so heiß

Juni brach viele Rekorde

Der Juni war ein Rekordmonat. Er geht als wärmster, trockenster und sonnigster in die Geschichtsbücher ein. Mit 17 Hitzetagen (in Innsbruck und Langenlebarn) wurde ein neuer Monatsrekord aufgestellt, Leibnitz (15 Tage) wurde an der Spitze abgelöst. Den neuen Rekord an Sonnenstunden (nämlich 370) hält nun Mörbisch am See. In Innsbruck wurde am Sonntag mit 38,5 Grad ein neuer Allzeit-Temperaturrekord für den Juni aufgestellt.