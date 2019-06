„Wir wollen keinen Spieler vom Hof jagen“

Neo-Sturm-Trainer Nestor El Maestro hat die ersten zwei Wochen in Graz absolviert. Im „Krone“-Interview spricht der neue Feldherr der Schwarz-Weißen darüber, was ihn bisher überrascht hat, wie er Sturms aktuelle Kadersituation einschätzt und was er für Wünsche am Transfermarkt hat. Und wie die Leute mittlerweile auf ihn in der Stadt reagieren.