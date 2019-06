Mann (67) von eigenem Auto an Wand erdrückt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstag in Oberndorf. Ein 67-Jähriger parkte das Auto auf einer leicht abschüssigen Grünfläche und dürfte vergessen haben die Handbremse festzuziehen. Beim Weggehen wurde der Mann vom zurückrollenden Fahrzeug erfasst und an eine Mauer gedrückt. Passantinnen versuchten sofort das Fahrzeug wegzuschieben. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.