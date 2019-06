Verstörender Clip zeigt Sekunden vor Flugzeugcrash

Nach einer tödlichen Bruchlandung in Russland ist nun ein Video aus dem Flugzeug aufgetaucht, dass die bangen Momente kurz vor dem Aufprall am Boden zeigt. Bei den beiden Todesopfern soll es sich um die Piloten der Maschine handeln - 42 Menschen kamen mit dem Leben davon, als das Flugzeug am Baikalsee in ein Gebäude krachte und in Flammen aufging.