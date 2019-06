Verzweifelte Bayern wollten Klopp-Transfer stoppen

„Wir brauchen noch vier Spieler“ - so lautete zuletzt die klare Ansage von Bayern-Coach Niko Kovac. Die letzten Aktionen des deutschen Rekordmeisters am Transfermarkt wirkten jedoch eher verzweifelt. Denn die Münchner versuchten, den Transfer von Holland-Talent Sepp van den Berg zum FC Liverpool in allerletzter Sekunde zu verhindern.