Klimakatastrophe: „Geld scheint wichtiger zu sein“

Brasilien hat mit einer Fläche von acht Millionen Quadratkilometer den größten Regenwald der Welt. Diese riesige Fläche hilft dem Planeten das CO² abzubauen und in lebensnotwendigen Sauerstoff umzuwandeln. Aber seit dem Amtsantritt des rechtspopulistischen Präsident Bolsonaro geht es zunehmend dem Regenwald an den Kragen. Bolsonaro will den Regenwald der Wirtschaft zugänglich machen. Als Folge daraus wurden alleine seit Anfang Mai 830 Quadratkilometer gerodet, was in etwa der doppelten Fläche Wiens entspricht.