Mittewald: Fahrzeug überschlug sich mehrmals

Schwere Wirbelsäulenverletzung

Für den 47-jährigen Beifahrer, ebenfalls Italiener, ging der Unfall glimpflich aus: Er blieb unverletzt. Der junge Lenker hingegen wurde schwer an der Wirbelsäule verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Lienz gebracht, der 24-Jährige per Rettungshubschrauber. Am Fahrzeug entstand ein eherblicher Sachschaden, auch musste die Fahrbahn bis etwa 9 Uhr gesperrt werden.