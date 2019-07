Dann fehlen Ihnen vielleicht diese Nährstoffe!

Vor allem ein Mangel an Nährstoffen kann ein Grund für fehlende Libido sein. Dieser geht oftmals mit einer Diät einher, in der man auf bestimme Lebensmittel verzichtet. Besonders betroffen sind Menschen, die vollkommen auf tierische Produkte verzichten. Denn der Verzicht auf Fleisch und Fisch bedeutet auch oftmals Eiweiß- und Eisenmangel. Aber auch Menschen, die zu wenig Obst und Gemüse essen, können von „Unlust“ betroffen sein. Denn Vitamine und Mineralstoffe sind der Zündschlüssel für mehr Freude am Liebesleben. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Nährstoffe vor, die das Feuer im Bett wieder entfachen!