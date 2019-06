Startelf-Debüt von Kalajdzic blieb unbelohnt

Sein sechster Einsatz in der U21 - der dritte in einem Pflichtspiel - war der erste von Beginn an. „Das Tempo ist schon noch einmal was Anderes wie bei der Admira. Das habe ich gemerkt an den Krämpfen“, schilderte Kalajdzic. Auch deshalb hatte ihn Gregoritsch gegen Serbien nur als „Joker“ und gegen Dänemark gar nicht gebracht.