Der „Mister Großvenediger“ aus Prägraten

Start im Defreggerhaus

Über all das verfügt der zweifache Familienvater, der sich bei geführten Touren mit seinen Gästen aus aller Welt in der Regel am Defreggerhaus (2964 m) trifft, um am folgenden Tag mit ihnen in maximal drei Stunden den Venediger zu „machen“. Dabei stellt der Gipfelgrat das Kriterium dar, der sich im Spätsommer – sobald er völlig ausgeapert ist – eisig und manchmal nur zwei Schuhe breit präsentiert. Daneben „pfeift“ es ungefähr 400 Meter in die Tiefe.