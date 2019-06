Trump tauscht seinen Verteidigungsminister aus

Der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums fällt in bewegte Zeiten. Nach ungeklärten Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman herrscht Angst vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Shanahan hatte erst am Montagabend in Washington angekündigt, zu „Verteidigungszwecken“ rund 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Die USA werfen Teheran zudem vor, eine US-Drohne abgeschossen zu haben.