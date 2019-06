Chance auf Tickets für Olympia zum Greifen nah

Noch etwas anders gestaltet sich die Lage bei Karate-Ass Stefan Pokorny. Der 27-jährige Kuchler, der am Wochenende noch beim Serie A-Turnier in Montreal am Start ist, erst dann nach Minsk reist, kann wertvolle Qualipunkte für Tokio 2020 sammeln. Was für den Sportsoldaten spricht? Bei Europa-Events glänzte Pokorny zuletzt stets, holte zweimal in Folge Bronze bei Europameisterschaften. Womit er auch aus dem Schatten von Olympia-Hoffnung Alisa Buchinger trat, den eigenen Marktwert steigern konnte.