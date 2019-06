So fährt sich der Elektro-Scooter in Klagenfurt

Seit Juni stehen in Klagenfurt die ersten E-Scooter bereit und werden schon fleißig genutzt. Insgesamt soll die Landeshauptstadt rund 300 bekommen. Die „Krone“ machte den Test: Ziel war es, von Feschnig bis an den Wörthersee zu gelangen. Der Spaßfaktor ist groß ! - Aber was taugt der Scooter wirklich?