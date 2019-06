Der Grundstein

Damit wird es in Zukunft und in Kombination mit anderen Maßnahmen wie dem „Geprüften Stadthund“ und dem verpflichtenden Hundeführschein zu weniger unglücklichen oder gar auffälligen Fellnasen kommen. Wie immer werden hier gewisse Spezialisten auch etwas zu meckern haben. Ich finde das Konzept gut gelöst: Der Kurs wird von autorisierten Experten abgehalten, dauert um die vier Stunden und soll schon VOR der Adoption Grundkenntnisse in Bezug auf Anschaffung, Haltung, Pflege und Erziehung sowie rechtliche Bestimmungen vermitteln. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro - und wer meint, die Stadt will sich hier eine goldene Nase verdienen, liegt auch falsch. Denn das Geld geht zur Gänze an den Vortragenden.