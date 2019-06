Betriebssportspiele größer als Olympia

Von 26. bis 30. Juni finden die Europäischen Betriebssportspiele (ECSG) in Salzburg statt. Ein Event von unglaublicher Dimension, welche es so in Salzburg noch nicht gegeben hat. Zwar waren die Spiele schon 2003 in der Mozartstadt zu Gast, allerdings in deutlich kleinerem Ausmaß. 7000 Athleten aus 23 Nationen rittern in 27 Sportarten und 326 Bewerben um Gold, Silber und Bronze. Zum Vergleich: Bei olympischen Winterspielen treten 3000 Athleten in sieben Disziplinen an. „Wir haben mehr als doppelt so viele Teilnehmer in viermal so vielen Sportarten“, sagt Klaus Höftberger, Geschäftsführer der Spiele.