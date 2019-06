Juncker amüsiert: „Bin nicht einfach zu ersetzen“

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in der Nacht auf Freitag in Brüssel auf keinen neuen Kommissionspräsidenten und auf die Besetzung anderer EU-Spitzenpositionen einigen können. Ein neuer Anlauf soll bei einem Sondergipfel am 30. Juni in Brüssel unternommen werden, wie Ratspräsident Donald Tusk nach den stundenlangen Beratungen mitteilte. Ein wenig Galgenhumor bewies der noch amtierende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker: „Ich habe mit einem gewissen Vergnügen festgestellt, dass es nicht einfach ist, mich zu ersetzen.“