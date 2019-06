„Vorwerfen möchte ich der Mannschaft gar nichts“

ABD0081_20190620 - UDINE - ITALIEN: Xaver Schlager mit einen T-shirt mit der Aufschrift "GET WELL SOON" vor der U21-EM Begegnung zwischen DŠnemark und …sterreich am Donnerstag, 20. Juni 2019, im Stadio Friuli in Udine. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER

Bild: APA/ROBERT JAEGER