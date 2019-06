Nun Morddrohung gegen Kölner Oberbürgermeisterin

Sollte sich der Tatverdacht im Fall Walter Lübcke erhärten, wäre es der erste rechtsextreme Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik Deutschland. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen auf weitere Täter nach. Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR will ein Zeuge in der Tatnacht am 2. Juni zwei Autos bemerkt haben, die in „aggressiver Manier“ durch den Wohnort Lübckes fuhren.