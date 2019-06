Größte Blume der Welt blüht in der Stadt Salzburg

Die Titanenwurz wächst im Unterwuchs von Regenwäldern. Seit ihrer Entdeckung im Jahr 1878 haben weltweit rund 130 Pflanzen in Botanischen Gärten geblüht. Wer die größte Blume der Welt in Salzburg sehen will, kann sie am Mittwoch bis um 22 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 15 Uhr in der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg-Freisaal besichtigen.