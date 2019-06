Griechenland pur auf Skiathos und Skopelos

Trotz allem herrscht hier kein Massentourismus, aber das will die Insel auch gar nicht. Haben sich die Bewohner doch in den 70er-Jahren erfolgreich dagegen gewehrt, dass hier ein Flughafen errichtet wird. Zu viele Bäume wären den Bauarbeiten zum Opfer gefallen – und so ist Skopelos eine der grünsten Inseln Griechenlands geblieben. Eine Insel, die Traditionen pflegt, wie zum Beispiel Nikos Rodios. Er betreibt bereits in dritter Generation eine kleine Töpferei. Und gibt sein Wissen gerne bei Workshops an Interessierte weiter. Er arbeitet immer noch an der gleichen mit dem Fuß angetriebenen, Töpferscheibe, wie sein Großvater es schon vor über 100 Jahren getan hat. Doch leider sind andere Handwerke schon ausgestorben: Schumacher und Messerhersteller gibt es nicht mehr auf der Insel.