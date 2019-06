Rapperin drehte Musikvideo in „Ibiza-Villa“

„Am Ende ist dieser Ort auch total banal“

In dem Video trägt die Rapperin auch eine blonde Perücke und formt in einem Schattenbild in Anlehnung an das Strache-Video mit den Händen eine Pistole. „Wir haben absichtlich nur wenige Elemente aus dem Strache-Video übernommen. Am Ende ist dieser Ort auch total banal. Er ist nur Oberfläche, die wir ganz eigen bespielen.“ Es gehe vor allem darum, Reichtum protzig zur Schau zu stellen. Als Satire oder Ähnliches will Spengemann das Video nicht verstanden wissen. Das Lied ist bereits vor der Veröffentlichung des Strache-Videos entstanden.