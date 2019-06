Kinderwagen samt Sohn nachts am Domplatz vergessen

„Der Bub wurde dann ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Er wies keinerlei Mangelerscheinung oder Ähnliches auf“, berichtete Schwaigerlehner weiter. Indes sei die Suche nach den Eltern des Kindes weitergegangen, doch sie sei nicht erfolgreich verlaufen. Deshalb wurde in der Folge die Kinder- und Jugendwohlfahrt informiert, so der Sprecher weiter. Diese habe das Kind in Obhut genommen.