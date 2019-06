Sommerwetter bleibt uns die ganze Woche erhalten

Am Montag wechseln Sonnenschein und Wolken einander ab. Am Nachmittag bilden sich regional, aber insgesamt weniger häufig als zuletzt hochreichende Quellwolken, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag prognostizierte. Kleinräumige Schauer und Gewitterzellen sind am ehesten inneralpin sowie im Süden und Südosten möglich. Die sonnigsten Regionen befinden sich hingegen diesmal in Vorarlberg und Tirol. Der Wind aus Nordwest bis Ost weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand stellenweise auch lebhaft. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen elf und 20, die Tageshöchstwerte zwischen 23 und 29 Grad.