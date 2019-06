Steuerfahnder ärgern nächsten Sport-Star vor Ort!

Denn die stattete dem Honda-Star vorm Heimrennen heute (ServusTV, 14) in Barcelona einen Besuch im Fahrerlager (!) ab. Lorenzo ist Spanier, verlegte seinen Wohnsitz vor Jahren von Mallorca in die Schweiz, weil dort die Pauschalsteuer für Ausländer niedrig ist. Allerdings muss er dann auch zumindest 90 Tage im Jahr in der Schweiz verbringen. Das praktizierten unter anderen bereits die Formel-1-Stars Jochen Rindt, Fernando Alonso und Michael Schumacher so.