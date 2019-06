Schutzgelder von Lokalbetreiber erpresst?

„Ich wollte mit dem Chef des Lokals nur über mein Hausverbot sprechen“, erklärte der Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht. Über Geld habe man höchstens gesprochen, weil „ich schon viel in dem Lokal ausgegeben habe. Aber es ging sicherlich nicht um Schutzgeld“, so der Tschetschene. Nach einer Beleidigung sah sich der Maurerlehrling aber plötzlich gezwungen, seinem Gegenüber „voll eine zu betonieren.“