Real Madrid holt „japanischen Messi“ vom FC Tokio

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am Freitag mit dem 18-jährigen Takefusa Kubo den sechsten Neuzugang in diesem Sommer an Bord gezogen! Für den offensiven Mittelfeldspieler, der auch als „japanischer Messi“ bezeichnet wird, überwiesen die Madrilenen rund zwei Millionen Euro an Japans Tabellenführer FC Tokio. Eingeplant ist der Neuzugang zunächst für Real Madrid Castilla, der B-Elf der Königlichen, in der 3. Liga.