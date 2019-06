„Erschöpfungszustand!“ Thiem sagt für Halle ab

French-Open-Finalist Dominic Thiem hat am Freitag seine Teilnahme am Tennis-Rasenturnier nächste Woche in Halle abgesagt. Laut Veranstalter gab der Niederösterreicher, im Finale der French Open am vergangenen Sonntag Rafael Nadal in vier Sätzen unterlegen, als Grund für seinen Rückzug einen „Erschöpfungszustand“ an. (Im Video oben sehen Sie Thiem bei der Pressekonferenz nach seiner Rückkehr aus Roland Garros.)