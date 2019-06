Bizarr! Pacult-Aus nach nur 3 Monaten bei Titograd

Zuckersüß bedankte sich der Klub via Facebook und Co. „für die sehr professionelle Zusammenarbeit“ und dafür, dass er OFK Titograd in einer schwierigen Situation übernommen und zu einem guten Saisonabschluss geführt habe. Freilich: Das persönliche Gespräch mit Pacult scheint man „vergessen“ zu haben, der Wiener erfuhr von seinem Aus in Montenegro aus den Medien…