Peter Pacult „Bin gut in dem, was ich mache!“

Daheim ist einfach daheim, natürlich fehlt mir dort die gewohnte Umgebung.“ Umso mehr genießt Peter Pacult seinen Urlaub. Nicht unter Palmen am Meer. In Floridsdorf. Denn bereits am 17. Juni geht wieder die Vorbereitung los. Ab nach Podgorica, Montenegro. „Mein Vertrag hat sich automatisch verlängert“, erzählt der 59-Jährige. Der OFK Titograd als Liga-Vierten in die Europa League geführt hatte. So wie es Pacult zuvor mit Kukesi in Albanien gelungen ist. Nicht die ganz große Fußball-Welt. „Aber es tut gut, seine Ziele zu erreichen. Man sieht, dass es funktioniert, ich gut bin in dem, was ich mache.“