Ein Diebstahl nach dem Tod des Promi-Wirten

Zudem übernachtete dort die gebürtige Rumänin nach dem Tod ihres Gatten vom 3. auf den 4. März. Mehrere Stunden zuvor war Erich T. in der Küche des Hotel Lisa verblutet – durch einen Messerstich in die Lunge. Fünf Tage danach wurde die Frau festgenommen. Sie ist seither in Puch in U-Haft.