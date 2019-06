Viel Wind um die Windkraft im Lungau

Die Fronten zwischen den Befürwortern und den Gegnern sind verhärtet. Die Entscheidungsträger bekommen inzwischen täglich Stellungnahmen aus beiden Lagern zugespielt. Vergangene Woche bezog der grüne Landeshauptmannstellvertreter Heinrich Schellhorn in einem Schreiben an die Gemeindevertreter Position: „Ihr ‘Ja‘ für die Windkraft ist keine Entscheidung über ein konkretes Windkraftprojekt, sondern ein grundsätzliches ‘Ja‘ zum Klimaschutz“, hielt der Umweltreferent in seinem Brief fest.