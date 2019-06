Schweden und Niederlande zittern sich zu Siegen!

Die Niederländerinnen kamen in Gruppe E in Le Havre gegen Außenseiter Neuseeland dank eines Kopfballtreffers der eingewechselten Jill Roord in der 92. Minute zu einem 1:0-Sieg. In der elften Minute war ein Abschluss der Neuseeländerin Olivia Chance an der Latte gelandet.