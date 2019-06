USA beantragten offiziell Auslieferung von Assange

Die USA haben in Großbritannien ein formelles Auslieferungsgesuch für WikiLeaks-Gründer Julian Assange gestellt. Ihm würden in den USA unter anderem Verstöße gegen Spionagegesetze vorgeworfen, teilte das Londoner Innenministerium mit. Die US-Justiz wird am Freitag nach Angaben der Enthüllungsplattform ihre Beweismittel gegen den in London inhaftierten WikiLeaks-Gründer vorlegen. Damit solle bei der Anhörung vor dem Gericht in Westminster der Auslieferungsantrag der USA untermauert werden, sagte Wikileaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson am Dienstag in London.