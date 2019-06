Adel Tawil: „Heute spüre ich das echte Leben“

Verständlich. Da würdest du mit Sicherheit in große Erklärungsnot kommen.

„Atombombe“ ist auch ein Lied, da weiß ich natürlich, dass es die Menschen gar nicht so erleben können, wie es uns widerfahren ist. Es ist quasi unmöglich, dieses Gefühl zu spüren. Wir sehen in den Nachrichten Bomben in Syrien, in Jemen und Raketenangriffe in Israel, aber all das geht ein bisschen an einem vorbei. Man ist natürlich betroffen und politisch interessiert, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du in der Wohnung sitzt, den Bombenalarm hörst und in den Bunker musst. Ich war damals mit meinem ganzen Team für drei Monate in Hawaii und dort gab es den Bombenalarm. Nach dem Säbelrasseln zwischen Trump und Kim Jong-Un war das gar nicht so unrealistisch und das erste Ziel von Nordkorea in den USA wäre geografisch Hawaii. Als wir die Nachricht mit so einem Push-System auf das Handy bekamen, hat keiner gedacht, das kann nicht sein. Das muss man sich mal vor Augen halten, in welcher Welt wir mittlerweile leben, dass wir das sofort als möglich hinnehmen. Oh Fuck - es beginnt, das war der erste Gedankengang. Wir haben dann dort eine Amerikanerin gefragt, ob das wirklich sein kann und sie sagte nur: „fucking Trump is starting WW III“. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das waren 38 Minuten, die wirklich reingehauen haben, denn danach stellte es sich als Fehlalarm heraus. Da musste ich einen Song darüber schreiben, auch wenn er quasi nur für uns ist. Die Story ist aber zu krass und sollte in die Köpfe der Menschen, weil die Gefahr reell ist. Heute ist das gefährlicher als zu Zeiten des Kalten Krieges, weil die Nationen überhaupt nicht mehr miteinander reden. Die Technik ist so weit, dass ein kleiner Fehler zu einer Kettenreaktion führen könnte. Es gibt ja auch die Theorie, dass Trump wohl zum Gegenschlag ausgeholt hätte, wäre er statt Golfen in Florida im Oval Office gewesen. Immer schön Golf spielen und saufen - wir sehen gerade, das tut den anderen Menschen gut. (lacht)