Hitzewelle in Österreich rollt munter weiter

Prächtiges Sommerwetter im ganzen Land! Die Quecksilbersäule klettert immer weiter nach oben, vor allem im Osten. Der Höhepunkt wird mit 37 Grad am Samstag erreicht, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe von Ubimet. Der Allzeit-Juni-Rekord aus dem Jahr 2013 (38,6 Grad in Waidhofen an der Ybbs, NÖ) ist allerdings nicht in Gefahr.