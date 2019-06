Zwei Biker bei Motorrad-Kollision getötet

Zwei Motorradfahrer sind am Pfingstsonntag auf der Soboth in der Steiermark aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die Folgen des Unfalls waren verheerend: Ein Biker erlag nach Angaben der Polizei noch am Unfallort seinen Verletzungen, der zweiter starb wenig später nach der Einlieferung ins Krankenhaus.