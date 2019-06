Wir sind trotzdem sehr stolz auf dich, Dominic!

Auch wenn die Zeit für den ganz großen Wurf also dieses Mal noch nicht reif gewesen sein mag, mit seinen Auftritten bei den French Open 2019 kann Thiem dennoch absolut zufrieden sein - und mit ihm der rot-weiß-rote Sport. Mit seinem zweiten Einzug in das Finale eines Grand-Slam-Turniers, dem zweiten in Folge in Paris nach 2018, hat er zudem etwas geschafft, was nicht einmal Österreichs Tennis-Legende Thomas Muster geglückt war. Freilich: Einen Grand-Slam-Triumph ist der Steirer Muster dem Niederösterreicher Thiem noch voraus ...