Biker mit über 200 km/h von Polizei angehalten

Gegen 10.20 Uhr fuhr der 23-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einer Gruppe an Motorradlenkern auf der B 73, der Kirchbacher Straße, in Fahrtrichtung Autboahnzubringer Gralla. Dabei stellten Polizisten mittels Laserpistole eine Geschwindigkeit von 201 km/h (erlaubt sind dort 100 km/h, Freiland) beim 23-Jährigen fest. Dem Raser wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Dabei wollte er doch nur einen Kaffee trinken fahren, wie er bei der Polizei angab...