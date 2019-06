Spitzendiplomat Albert Rohan gestorben

Rohan bekleidete zahlreiche Top-Positionen

Rohan wurde 1936 im niederösterreichischen Melk geboren, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie am Europakolleg im belgischen Brügge. 1963 trat er in den höheren auswärtigen Dienst sein, wo er unter anderem an den Botschaften in Belgrad und London tätig war. 1977 wurde er Leiter des Kabinetts des damaligen UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim in New York.