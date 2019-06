20 Sprengungen an Katschberg-Straße

Es staubt und kracht noch bis Anfang Juli gewaltig an der Katschbergstraße. Immer am Abend wird mit etwa 20 Einzelsprengungen Fels, der auf die Straße zu stürzen drohte, Schicht für Schicht abgetragen. Akribische Arbeit, die in diesen Tagen ein Profi-Team erledigt. „Und sie haben jetzt erst die ersten sonnigen Tage, bisher hat es nur geregnet. Trotzdem liegen wir gut in der Zeit, Respekt vor dieser Leistung“, informiert Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.