Knackpunkt Schweinsteiger beim LASK-Betreuerteam

Treffen im Urlaub

Die Dienstag sogar auf Mykonos Thema war. Am Elia Beach, an dem sich LASK-Boss Siegmund Gruber und FC-Juniors-OÖ-Chef Franz Mayer im Urlaub trafen, um das zu diskutieren, woran LASK-Vize Jürgen Werner daheim tüftelt: An einer Betreuer-Lösung für Profi- und Ausbildungsklub. Knackpunkt dabei: Juniors-Teamchef Tobi Schweinsteiger! Der bis 2022 Vertrag hat, aber zuletzt mit Juniors-Trainer Andi Wieland nicht mehr konnte. Von „Unstimmigkeiten, aber keinen unüberbrückbaren Differenzen“, ist die Rede. Trotzdem scheint „eine weitere Zusammenarbeit schwierig.“