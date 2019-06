Airport-Aufsichtsrat wird zum Politikum

Weil gleichzeitig auch Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) anstelle von Magistratsdirektor Martin Floss in den Aufsichtsrat geht, orten die Landes-Freiheitlichen eine Verpolitisierung des Flughafen und stellen im Landtag an Stöckl dazu eine Dringliche Anfrage. So wollen sie wissen, welche „Parteimitgliedschaften bzw. Naheverhältnisse zu Parteien“ die Mitglieder des Aufsichtsrats aufweisen. Und eine Frage bezieht sich auch auf die Passagierzahlen und die wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen beiden Jahre.