Meldeservice zieht aus Schloss Mirabell aus

Wegen der massiven Häufung diverser Wahlen in den letzten drei Jahren sei dieser Schritt notwendig, sagt Wahlamtsleiter Franz Schefbaumer. Viele Mitarbeiter hätten deshalb Urlaube bzw. Kur- und Reha-Aufenthalte verschoben. „Sie alle haben ein hohes Demokratie- und Verantwortungsbewusstsein und machen daher bei Wahlen immer intensiv mit. Irgendwann muss man aber auch für ihre Bedürfnisse Verständnis zeigen.“ Gut sei, das das Kieselgebäude vom Schloss Mirabell aus in nur wenigen Minuten zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, so Schefbaumer. Außerdem könne man in der Tiefgarage des Kiesel 30 Minuten kostenlos parken: „Das geht sich für ein Meldeverfahren aus.“