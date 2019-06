Weiter Aufregung um Huhn aus der Ukraine

Das muss man sich einmal vorstellen: Beim Zerlegen der Tiere in der Ukraine bleibt ein Knochen an den Hühnerbrüsten, wodurch sie als minderwertig klassifiziert werden. Nur aus diesem Grund dürfen sie unbegrenzt in die EU importiert werden, eigentlich gibt es strenge Quoten dafür. Und es geht noch dreister: Der MHP-Konzern, der in der Ukraine über einen Marktanteil von 64 Prozent verfügt, erhielt dafür Unterstützung durch öffentliche Mittel.