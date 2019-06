Vater stach 15-mal mit Messer auf Ehefrau ein

„Der Mann stach mehrfach mit einem Messer zu“, so Polizeisprecher Markus Lamb, „die Frau hat schwere Verletzungen im Hals, in der Brust und an den Armen erlitten.“ Insgesamt gab es laut Polizei 15 Messerstiche. Spätabends kam dann die Meldung aus dem LKH Wagna, dass die Frau nach einer Operation zumindest außer Lebensgefahr sei.