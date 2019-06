Betrüger-Familie zahlte Rechnungen in Therme nicht

Eine fünfköpfige Familie aus dem Bezirk Kitzbühel besuchte über vier Jahre hinweg zumindest viermal einen Freizeitbetrieb in Bad Schallerbach. Bei den Besuchen wurde durch die Familie die gesamte Konsumation auf das Datenträger-Armband des 48-jährigen Vaters gebucht. Vor dem Verlassen der Therme entsorgte der Familienvater das Armband jedes Mal, um so die Bezahlung der konsumierten Lebensmittel zu umgehen. Danach ging er stets mit einem seiner Kinder gemeinsam durch das am Ausgang befindliche Drehkreuz.