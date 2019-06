„Falscher“ Brandalarm bei Juwelier „Karner“

Zu einem mutmaßlichen Brand wurden am Montag die Männer der Berufsfeuerwehr in die Salzburger Altstadt gerufen. Vor dem Juweliergeschäft „Karner“ stellte sich jedoch heraus, dass vermutlich ein technischer Defekt an der Nebelmaschine den Alarm ausgelöst hatte. Es war nicht das erste Mal, dass die Einsatzkräfte irrtümlicherweise anrücken mussten.