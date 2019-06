Autobahnsanierung am Walserberg begann mit Stau

„Ersthaft?“ fragten sich am vergangenen Wochenende bestimmt etliche „Krone“-Leser. Denn die Straßenarbeiter der Asfinag haben tatsächlich damit begonnen, die Autobahn am Grenzübergang Walserberg zu sanieren. Genau dort, wo sich seit Jahren auch so Massen an Fahrzeugen aneinanderreihen. Und eine dritte Spur immer noch Wunschdenken bei den betroffenen Fahrzeuglenkern ist. Noch zwei Wochen lang dürfen sich die Fahrer auf noch mehr Stau wie bisher einstellen.